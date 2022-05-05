Сенат одобрил поправки в трехлетний бюджет Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили уточнения в республиканский бюджет на 2022 год. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

По его словам, параметры республиканского бюджета на текущий год сложились следующим образом:

поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге;

трлн тенге с увеличением на трлн тенге; дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП;

к ВВП; расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге.

"Дополнительное увеличение расходов составляет 2,7 трлн тенге по следующим приоритетным направлениям.

Первое - на реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге.

Это расходы на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям, поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики.

Второе - на дополнительные расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, предусмотрены расходы в сумме 173 млрд тенге", - добавил министр.

При этом Жамаубаев отметил, что за счет данных средств проиндексированы социальные выплаты и профинансированы расходы, связанные с изменением курса тенге к доллару.

"Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге или 46% от общих расходов бюджета.

Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда и поддержку молодежи. Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге", - сообщил глава Минфина.

В целом, как отметил министр, в рамках дополнительных расходов порядка 30% переданы в регионы целевыми трансфертами. Это 818 млрд тенге, из которых 475 млрд тенге - трансферты на развитие.

С учетом уточнения регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге, или 29,3% от общих расходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968139-senat-odobril-popravki-v-trehletniy-byudzhet-kazahstana/