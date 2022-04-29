Ерлан Карин: Референдум нужен для перезапуска политической системы

Ерлан Карин. Фото: служба центральных коммуникаций

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале высказался о предложении главы государства провести референдум по изменениям в Конституцию страны.

Госсекретарь отметил, что в последний раз механизм референдума применялся в 1995 году при принятии нынешней Конституции.

"Стоит отметить, что все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили посредством голосования в парламенте. Впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет ее общенациональный характер",- написал он.

По словам Карина, предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти. Она, как отметил госсекретарь, расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан.

"Это системная трансформация государственной модели. Поэтому референдум нужен для окончательного отхода от старой модели и перезапуска политической системы", - заявил Ерлан Карин.

Напомним, что, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, глава государства предложил вынести проект изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967412-erlan-karin-referendum-nuzhen-dlya-perezapuska-politicheskoy-sistemy/