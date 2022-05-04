Проект закона о референдуме по Конституции принял в работу мажилис

Конституция Республики Казахстан: YouTube/Библиотека Первого Президента Республики Казахстан

Депутаты мажилиса готовы обсудить на сегодняшнем пленарном заседании палаты проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Арман Кожахметов сообщил, что проект закона разработан в целях унификации форм бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума, с избирательными бюллетенями, используемыми на выборах.

"Законопроект содержит положения, регламентирующие требования к бюллетеням при проведении республиканского референдума, что создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Комитет готов принять законопроект в работу", - сказал он.

Позже Кожахметов предложил рассмотреть документ в ходе сегодняшнего пленарного заседания.

"Учитывая важность проекта закона, считаем возможным обсудить данный проект закона на сегодняшнем пленарном заседании и в связи с этим просим включить данный вопрос в повестку дня", - сказал он.

Его коллеги единогласно поддержали предложение.

Таким образом, проект закона о референдуме по Конституции рассмотрят сегодня после обсуждения всех вопросов утвержденной ранее повестки дня.

Напомним, 29 апреля, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Токаев предложил провести референдум по поводу поправок в Конституцию.

Позже госсекретарь РК Ерлан Карин высказался о предложении главы государства. Он отметил, что референдум нужен для перезапуска политической системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967927-proekt-zakona-o-referendume-po-konstitutsii-prinyal-v-rabotu-mazhilis/