Токаев: Укрепление статуса казахского языка должно быть не в ущерб другим языкам

Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на XXXI съезде АНК высказался о статусе казахского языка в Казахстане – он подчеркнул, что государственный язык должен укрепляться, но не в ущерб и не с целью дискриминации других языков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы должны понимать, что в силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычном государством и это наш плюс, наш актив.

В то же время, государственным языком является казахский и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и тех людей, и тех граждан, которые говорят на других языках", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967410-tokaev-ukreplenie-statusa-kazahskogo-yazyka-dolzhno-byt-ne-v-uscherb-drugim-yazykam/