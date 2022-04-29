Токаев: Высокие ценности патриотизма не должны подменяться низменным чувством этнического превосходства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана перечислил факторы, определяющие благополучную жизнь в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что законы страны все время должны совершенствоваться.

"Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь", - добавил он.

Он указал при этом на важность солидарности.

"Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип "разные взгляды, но единая нация" незыблем", - подчеркнул президент.

Недопустимо, добавил он, чтобы "высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды".

Напомним, президент Казахстана в ходе своего выступления на XXXI сессии АНК подчеркнул, что недопустимо, чтобы внешние конфликты использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан.

Также глава государства заявил о создании в стране учебного центра этнической медиации – в нем должны будут пройти подготовку большинство госслужащих районного уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967416-tokaev-vysokie-tsennosti-patriotizma-ne-dolzhny-podmenivatsya-nizmennymi-chuvstvami-etnicheskogo-prevoshodstva/