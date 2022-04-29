Токаев проводит XXXI сессию Ассамблеи народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 29 апреля, в Нур-Султане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

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В работе сессии в онлайн- и офлайн-формате принимают участие более 700 человек. В их числе члены АНК из всех регионов, представители республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Напомним, накануне глава государства сменил двух заместителей председателя АНК. Вместо Майи Бекбаевой и Закиржана Кузиева зампредами Ассамблеи стали Наталья Дементьева и Тауфик Каримов.

Позже президент принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата мажилиса парламента, избираемого от АНК, вместо выбывшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967343-tokaev-provodit-tridtsat-pervuyu-sessiyu-assamblei-naroda-kazahstana/