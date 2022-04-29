Токаев: Недопустимо, чтобы внешние конфликты использовались для разжигания межэтнической розни

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, высказался о недопустимости межэтнической розни в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан", - считает президент.

По словам главы государства, мир и единство являются теми ценностями, без которого у нашей страны нет будущего.

"Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нам нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - заявил президент.

Напомним, что повестка XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана - "Единство народа - основа обновленного Казахстана". В рамках мероприятия Токаев отметил, что сейчас важно разъяснять гражданам суть и значение проводимых в стране реформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967398-tokaev-nedopustimo-chtoby-vneshnie-konflikty-ispolzovalis-dlya-razzhiganiya-mezhetnicheskoy-rozni/