Токаев объяснил упразднение квоты АНК в мажилисе

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана объяснил упразднение квоты АНК в мажилисе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Упразднение квоты Ассамблеи в мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от Ассамблеи будут представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия", – сообщил Токаев.

Он отметил, что такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана.

"В этой связи Ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе "Об Ассамблее народа Казахстана", – сказал президент.

Напомним, в своем мартовском послании президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из мажилиса в сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.

Вчера глава государства сменил двух заместителей председателя АНК. Вместо Майи Бекбаевой и Закиржана Кузиева зампредами Ассамблеи стали Наталья Дементьева и Тауфик Каримов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967395-tokaev-obyasnil-uprazdnenie-kvoty-ank-v-mazhilise/