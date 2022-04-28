Дементьева и Каримов назначены зампредами Ассамблеи народа Казахстана

Наталья Дементьева. Фото: parlam.kz

Дементьева Наталья Григорьевна и Каримов Тауфик Акрамович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает официальный сайт Акорды.

Как сообщается на официальном сайте мажилиса, Дементьева Наталья Григорьевна родилась 18 октября 1980 года в Кокшетау.

Окончила в 2002 году Кокшетауский государственный университет им. Ш. Валиханова по специальности "учитель казахского языка и литературы". В 2010 году окончила Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, получив степень магистра педагогики и психологии.

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента РК.

Трудовую деятельность начала в 2002 году учителем казахского языка и литературы в КГУ "Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа". Работала также заместителем директора по методической работе в колледже и школе-лицее, редактором и телеведущей в ТРК "Казахстан", позже - директором школы-лицея.

В 2021 году избрана Ассамблеей народа Казахстана депутатом мажилиса VII созыва.

Тауфик Каримов. Фото: assembly.kz

Как сообщает Sputnik Казахстан, Тауфик Каримов родился 1 февраля 1958 года в Атырау.

Владеет четырьмя языками - русским, татарским, английским, немецким.

Окончил Гурьевский педагогический институт по специальности "учитель истории и обществоведения", Алма-Атинский институт политологии и управления по специальности "политолог", Атырауский институт нефти и газа по специальности "горный инженер-геолог".

В разные годы работал руководителем аппарата, заместителем акима Атырауской области, представителем российско-швейцарской компании "Telf AG", вице-президентом ОАО "Казахстанкаспийшельф", начальником областного управления информации и общественного согласия министерства культуры и общественного согласия РК, первым заместителем председателя правления АО "НК "СПК "Каспий", руководителем аппарата РГП "Госэкспертиза".

Является членом Союзов писателей Казахстана и Татарстана, членом Совета Ассамблеи народа Казахстана, председателем правления РОО "Казахстанский конгресс татар и башкир".

Автор более 70 научных публикаций и статей, художественных произведений и сборников стихотворений.

Напомним, Дементьева и Каримов сменили на этой должности Майю Бекбаеву и Закиржана Кузиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967138-dementeva-i-karimov-naznacheny-zampredami-assamblei-naroda-kazahstana/