Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев освобождены от должностей зампредов АНК

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, согласно которому Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев были освобождены от своих должностей. Об этом сообщается на

"Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что новыми заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана назначены Наталья Дементьева и Тауфик Каримов.

Также напомним, что Бекбаева и Кузиев занимали должности зампредов АНК начиная с 11 ноября 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967140-mayya-bekbaeva-i-zakirzhan-kuziev-osvobozhdeny-ot-dolzhnostey-zampredov-ank/