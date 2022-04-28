Токаев принял участие в выборах депутата мажилиса от АНК (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемого от АНК, вместо выбывшего, сообщает официальный сайт Акорды.

После голосования президент провел короткую беседу с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

"Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем парламенте", - подчеркнул глава государства.

Ранее в послании президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из мажилиса в сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.

Фото: akorda.kz

Напомним, сегодня глава государства сменил двух заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана. От этой должности освобождены Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев. Новыми зампредами АНК стали Наталья Дементьева и Тауфик Каримов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967214-tokaev-prinyal-uchastie-v-vyborah-deputata-mazhilisa-ot-ank/