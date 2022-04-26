"Чтобы пряники все не утащил": Канат Бозумбаев ответил о том, какую область возглавит

Талдыкорган. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в интервью Арманжану Байтасову ответил на вопрос о разделении региона, а также высказался по поводу того, какую область он может возглавить.

По словам главы региона, он до сих пор не знает, какую область возглавит - Жетысускую или Алматинскую.

"Знаете, я до сих пор не знаю. Я думаю, что это правильно, чтобы руководитель не знал, куда он пойдет, чтобы пряники все не утащил в ту область, в которую он пойдет. Я всех ребят, своих подчиненных, настраиваю, что это неважно. Поэтому все делить будем по-братски", - сказал Канат Бозумбаев.

Ранее аким Алматинской области вспомнил о беспорядках в Талдыкоргане в начале января. Также рассказал, является ли он родственником Кайрата Сатыбалдыулы.

Напомним, в марте президент Казахстана заявил, что Алматинскую область разделят на две. Позже стало известно, сколько районов и городов войдут в состав того и другого регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966831-chtoby-pryaniki-vse-ne-utaschil-kanat-bozumbaev-otvetil-o-tom-kakuyu-oblast-vozglavit/