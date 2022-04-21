Будут ли ограничивать права акимов и министров вслед за президентом, рассказал Ашимбаев

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Cпикер сената в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, надо ли вслед за президентом прописать ограничения полномочий для акимов и министров, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что нормы, ограничивающие полномочия президента, рассматриваются в рамках конституционной реформы.

"В случае с другими людьми, будь то министры или акимы, это должно рассматриваться в дальнейшем. То, в какой форме это будет, сейчас сказать сложно. Сейчас важно, в первую очередь, формализовать ограничения в отношении президента.

Для этого создана специальная рабочая группа. Наши сенаторы тоже присутствуют в ней. Будут большие изменения в Конституции. Мы рассмотрим все вопросы и в других законах", - подчеркнул спикер сената.

Напомним, что 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отойти от суперпрезидентской формы правления и перейти к президентской республике с сильным парламентом.

Для реализации всех инициатив главы государства потребуется внести изменения в Конституцию.

Сейчас ведется работа по выработке предложений по данному вопросу. Завершение этой работы планируется на конец апреля этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966165-budut-li-ogranichivat-prava-akimov-i-ministrov-vsled-za-prezidentom-rasskazal-ashimbaev/