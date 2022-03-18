Какие изменения и когда внесут в Конституцию Казахстана, рассказали в Минюсте

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Глава Минюста на заседании кабмина рассказал, когда внесут законодательные изменения касательно полномочий президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин напомнил, что глава государства в своем Послании 16 марта 2022 года обозначил 10 основных направлений политических реформ.

По его словам, на сегодня разработан проект Общенационального плана по реализации данного Послания.

«Первое. Предполагается внесение изменений в Конституцию по вопросам полномочий президента, ограничений, связанных с его пребыванием в должности, выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета, порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента, преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, порядка формирования маслихатов», - добавил министр.

Также предполагается создание Конституционного суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, Генерального прокурора и уполномоченного по правам человека, а также закрепление в Конституции решения об отмене смертной казни.

«Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года», - озвучил сроки глава Минюста.

Кроме того, в августе 2022 года предполагается разработка проектов конституционного закона и закона по внесению изменений в конституционные законы и законы по вопросам запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий, порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента, согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета, образования Высшей аудиторской палаты, порядка формирования и функций маслихатов, упрощения процедуры регистрации политических партий, по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека.

А также совершенствования выборного процесса, расширения категорий дел с участием суда присяжных, пересмотра закона о средствах массовой информации, местного самоуправления.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев предложил ввести закон, запрещающий президенту состоять в партиях. Также глава государства внес инициативу, чтобы родным президента запретили занимать политические должности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961407-minyust-svyazannye-s-polnomochiyami-prezidenta-popravki-razrabotayut-v-aprele/