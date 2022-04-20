Токаев поручил активизировать трансформацию партии Amanat

Касым-Жомарт Токаев и Асхат Оралов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии Amanat Асхата Оралова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном XXII Съезде.

Асхат Оралов доложил председателю партии об итогах встреч с общественностью в городах Алматы, Шымкент, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также о работе общественных приемных.

Так, с марта Республиканская мобильная общественная приемная провела встречи с гражданами в 6 регионах - Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех регионах страны.

Кроме того, исполнительный секретарь партии Amanat рассказал о работе по актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии исполнения предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки Talqylau в рамках концепции "Открытая партия".

Президент акцентировал внимание на необходимости усиления обратной связи с населением, повышения эффективности депутатских фракций в регионах и перезагрузки молодежного крыла партии.

Глава государства подчеркнул, что у партии Amanat есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. По его мнению, ключевую роль здесь должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно укреплять содержательный общественный диалог.

Напомним, что 1 марта спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию парламентского большинства в Amanat. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал эту инициативу.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования. 2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965947-tokaev-poruchil-aktivizirovat-transformatsiyu-partii-amanat/