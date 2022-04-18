Какие должности не смогут занимать близкие родственники президента в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава казахстанского Минюста на брифинге в СЦК разъяснил запрет на Конституционном уровне занимать близким родственникам главы государства руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин напомнил, что в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил вопрос кадровой селекции приближенных к президенту лиц.

"Учитывая, что в соответствии с Конституцией РК президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина, главой государства озвучено предложение по установлению на Конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах", - напомнил министр.

Он подробно остановился на этом вопросе, и рассказал, кто в соответствии с казахстанским законодательством отнесен к близким родственникам и какие должности не смогут занимать близкие родственники президента.

"Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для свойственников, то есть близких родственников супругов.

Указом президента определен реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов", - пояснил глава Минюста.

К квазигоссектору, добавил спикер, относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек".

Отметим, что в настоящее время ведется работа по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию. Завершение этой работы планируется на конец апреля этого года.

Речь идет о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту президента в период его полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965517-kakie-dolzhnosti-ne-smogut-zanimat-blizkie-rodstvenniki-prezidenta-v-kazahstane/