Закуп бумаги для госорганов сократят в три раза для борьбы с бюрократией

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На конференции в СЦК обсудили меры по дебюрократизации госаппарата – одной из них станет отказ от дублирования электронных документов на бумажном носителе. Закуп бумаги для госорганов при этом сократят в три раза, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы агентства по стратегическому планированию и реформам Айгуль Шаимова напомнила, что задача перехода на безбумажный документооборот в Казахстане была поставлена еще в начале "нулевых".

"К сожалению, сегодня документы формируются в электронном формате, а также дублируются на бумажном носителе.

К примеру, при нормотворчестве установлено требование формировать проекты нормативных актов в информационной системе, а также собирать "живые" визы на бумаге.

Или при оказании госуслуг сохраняется альтернатива ее предоставления в электронном и бумажном виде", – заявила Шаимова.

Частью дебюрократизации госорганов станет цифровизация – в частности, отказ в рамках нормотворчества от бумажных носителей.

"Указом (президента – прим. ред.) поручено сократить бюджетные расходы на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в три раза", – добавила спикер.

Также, по ее словам, планируется систематизировать в одной информационной системе все виды отчетов – необходимые для госорганов данные будут собираться в единой электронной системе.

Напомним, в конце марта появилась информация о том, что в России резко выросли цены на офисную бумагу. Подорожание было связано с тем, что несколько заводов остановили производство из-за отсутствия иностранных компонентов.

Также офисные работники и сотрудники типографий Казахстана пожаловались на отсутствие бумаги формата А4 в магазинах.

Позже в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали выросшие цены на бумагу формата А4 и рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита офисной бумаги в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965191-zakup-bumagi-dlya-gosorganov-sokratyat-v-tri-raza-dlya-borby-s-byurokratiey/