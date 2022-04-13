Уголовную ответственность за рекламу финпирамид медийными лицами предлагают ввести депутаты

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Мажилисмен Юрий Ли сообщил, что депутатами подготовлен проект закона, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Юрий Ли адресовал генпрокурору Берику Асылову, главе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой, председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову и главе МВД Марату Ахметжанову.

Он напомнил, что 11 апреля 2022 года одна из пострадавших вкладчиц финансовой пирамиды "Мудараба Кэпитал" совершила самоподжог в столице.

"Это трагедия. Что стало ее причиной? Мы все знаем, что деятельность финпирамид запрещена законом. Но люди, в погоне за легкими деньгами, продолжают совершать опрометчивые шаги и вкладываться в такие сомнительные проекты. Мошенники, пользуясь излишней доверчивостью, лишили тысячи казахстанцев сбережений, машин и квартир. Многих загнали в долги и кредиты", - отметил депутат.

По его словам, чтобы такие факты не повторялись, власти должны бороться не только с последствиями, но и условиями, способствующими безнаказанной деятельности таких мошенников.

"В одном из запросов мы акцентировали внимание на необходимости привлечения к ответственности лиц, участвовавших в рекламе финансовой пирамиды "Мудараба Кэпитал". Считаем абсолютно постыдным и преступным участие в рекламе таких пирамид медийных лиц, блогеров и вайнеров. В отношении многих из них в настоящее время ведется следствие.

Более того, депутатами, членами Комитета по финансам и бюджету мажилиса, подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. После соответствующих процедур мы приступим к рассмотрению данного законопроекта. В прошлом году мы включили законопроект в план законопроектных работ, и в мае, я думаю, мы уже приступим к его рассмотрению", - заявил он.

Его поддержал спикер палаты Ерлан Кошанов.

"Законопроект готов, и надо будет ускоренно тогда нам рассмотреть данный законопроект. И концептуально он должен вводить ответственность за рекламу финансовых пирамид, особенно в отношении вайнеров, артистов, блогеров, лидеров общественного мнения.

Если они, понимая мошенническую сущность финансовой пирамиды, все равно рекламируют, за это их надо будет наказывать. Люди им верят, вкладывают свои средства, и затем они теряют свое имущество.

Поэтому вы очень актуальный вопрос подняли. Мы видели, к какой человеческой трагедии могут привести мошенники. Я думаю, дальше мы все, депутаты, должны работать над этим законопроектом", - резюмировал он.

Сегодня в МВД заявили о том, что расследование по уголовному делу о финпирамиде в ближайшее время будет завершено и после ознакомления будет передано в суд.

В то же время в ведомстве объяснили, почему не задержали блогеров, которые проходят подозреваемыми по делу о финпирамидах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964830-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-reklamu-finpiramid-mediynymi-litsami-predlagayut-vvesti-deputaty/