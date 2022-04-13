Почему не задержали блогеров по делу о финпирамидах, ответили в МВД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представителя МВД попросили объяснить, почему блогеры, признанные подозреваемыми по делу о финпирамидах, находятся не под стражей на период следствия, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что блогеры или вайнеры – такие же граждане Казахстана, которые имеют свои права в соответствии с Конституцией.

"Для органов уголовного преследования наличие статуса или места работы не имеет значения.

Хотел бы сказать по так называемым вайнерам: трое у нас привлекаются к уголовной ответственности, в отношении двоих по ходатайству прокурора судом избрана мера пресечения в виде залога, а один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия.

С санкции суда он (скрывшийся – прим. ред.) заочно арестован, объявлен в международный розыск – принимаются меры по установлению местонахождения и задержания", – сообщил Адилов.

Он добавил, что в настоящее время органами следствия уже собрано достаточно доказательств, подтверждающих подозрения в отношении фигурирующих в деле лиц.

Напомним, также в МВД сегодня заявили о том, что расследование по уголовному делу в ближайшее время будет завершено и после ознакомления будет передано в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964819-pochemu-ne-zaderzhali-blogerov-po-delu-o-finpiramidah-otvetili-v-mvd/