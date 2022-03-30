Как и где будут готовить специалистов для АЭС Казахстана, рассказали в МОН

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Глава Министерства образования и науки РК в кулуарах мажилиса рассказал, как и где будут готовить специалистов для атомной электростанции Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что ранее в Минэнерго заявили о необходимости нанять 2000 специалистов, чтобы открыть АЭС в Казахстане. В связи с этим они поинтересовались, какую работу ведет МОН для подготовки специалистов в данной сфере.

"По атомной энергетике в целом работа началась не сегодня и не вчера, гораздо раньше. Еще когда запустили программу "Болашак", начали готовить специалистов по ядерной физике, в целом отрасли. И у нас, в принципе, уже достаточно большое количество специалистов, которые имеют очень хорошее зарубежное образование", - сообщил в ответ Асхат Аймагамбетов.

Подготовку специалистов, по его словам, проводят также в Восточно-Казахстанском университете им. Серикбаева и в КазНУ им. аль-Фараби.

"Они (вышеуказанные вузы - прим. ред.) имеют достаточно давно программы с МИФИ (российский Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - прим. ред.). И они дают совместные дипломы уже очень давно.

Немало наших граждан также самостоятельно поступили, обучаются в вузах, в том числе в РФ, в том числе по этому направлению. Поэтому для подготовки специалистов для атомной промышленности рассматриваются вопросы подготовки в разных странах, это и США, Европа, РФ и другие страны", - резюмировал глава МОН РК.

Между тем, как отметил Аймагамбетов, за вопрос отношений с "Росатомом" отвечает другое министерство.

Ранее в Минэнерго заявили, что решение по строительству АЭС в Казахстане примут уже в этом году. При этом переносить сроки из-за событий в Украине не планируется. Отмечалось, что на строительство атомной электростанции понадобится порядка 2 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962763-kak-i-gde-budut-gotovit-spetsialistov-dlya-aes-kazahstana-rasskazali-v-mon/