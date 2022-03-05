Перенесут ли сроки строительства АЭС из-за событий в Украине, рассказали в Минэнерго

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В некоторых казахстанских СМИ появились слухи о том, что сроки строительства АЭС в Казахстане якобы перенесут из-за событий в Украине. В Министерстве энергетики опровергли подобную информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Казнете появилась информация о том, что планы по строительству АЭС могут измениться из-за событий на территории Украины. Однако в Минэнерго этого не подтвердили.

"Министерство энергетики не подтверждает информацию на интернет-ресурсах о переносе сроков реализации проекта АЭС в Казахстане", – сообщалось в официальном комментарии ведомства.

В пресс-службе министерства отметили, что сроки и место строительства АЭС, а также мощность будущего объекта еще не определены.

"Предложения по срокам, месту строительства и мощности АЭС будут сформированы по итогам исследований, проводимых министерством, АО "ФНБ "Самрук-Казына" и заинтересованными организациями", – объяснили в Министерстве энергетики.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявлял, что решение о строительстве АЭС может быть принято уже в 2022 году.

Также, глава Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Жаслан Касенов говорил, что строительство АЭС в Казахстане может обойтись примерно в 2 триллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959515-perenesut-li-sroki-stroitelstva-aes-iz-za-sobytiy-v-ukraine-rasskazali-v-minenergo/