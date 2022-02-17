Минэнерго: Решение по строительству АЭС в Казахстане примут в 2022 году

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Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, когда будет принято решение о строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурмаганбетов сообщил, что вопрос строительства АЭС пока рассматривается.

"Площадка еще не выбрана. Как показывают расчеты, Казахстану для того, чтобы достичь поставленных целей в соответствии с экологическим кодексом, необходимо строить новую генерацию без выбросов. Безуглеродная генерация – к ней относится атом. Поэтому рассматривается вопрос строительства атомной станции, но площадка, размеры и объемы не определены. Думаю, решение об этом станет известно в 2022 году", - отметил он.

Он также сообщил, что под строительство атомной станции рассматриваются несколько площадок.

"Рассматривались еще и в советский период и на Улкене, и в Курчатове, и в Западном Казахстане. Кстати, в Западном Казахстане была атомная станция", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее о необходимости строительства в Казахстане АЭС говорил глава государства. Президент считает, что без атомной энергетики Казахстан потеряет экономику.

Между тем министр энергетики Болат Акчулаков ранее заявлял, что "вопрос строительства АЭС достаточно длительный" и может занять не один год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956557-minenergo-reshenie-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane-primut-v-2022-godu/