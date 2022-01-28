Эксперты: Ограничение этажности в Алматы может привести к росту цен на жилье

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Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе будет ограничена высотность зданий, расположенных выше проспекта Абая. Это предусмотрено в новом регламенте, который сейчас разрабатывают чиновники. Между тем представители строительного бизнеса предупреждают: из-за уменьшения количества этажей квартиры сильно подорожают, передает КТК.

На заседании актива по исполнению поручений президента Сагинтаев запретил строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков и на самих прилавках.

Позже стало известно, что ограничения будут введены и для жилых зданий на участках выше проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Предельные параметры высоты зданий в указанных районах - не более 5 и 9 этажей.

В городской администрации нововведения объяснили необходимостью снижения загруженности города.

"Чтобы снизить плотность воздействия на уже существующую инфраструктуру, а также перейти к системе устойчивого планирования и развития территорий, во всех мировых странах регулирование идет с учетом этажности и плотности застройки.

Поэтому введение нового регламента в рамках ограничения этажности будет являться одним из факторов и одним из требований к формированию лучшего города, то есть удобного и комфортного для населения", - пояснил глава управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

Между тем в Союзе строительной отрасли уверены: ограничение этажности негативно повлияет не только на застройщиков, но и на тех, кто планирует покупать первичное жилье. Квартиры значительно подорожают. А еще новый регламент замедлит программу по сносу ветхого жилья.

"Предполагается сокращение объемов вводимого жилья в 2023 году, в 2024 году. На новых объектах, планируемых на сносимых территориях, этажность будет меньше, чем ранее предполагалось. Соответственно, это влияет на экономику новых проектов.

Соответственно, скорость ввода, скорость программы по реновации, по-нашему мнению, будет, конечно же, сокращаться. Чем ниже этажность, тем меньше экономических стимулов для сноса ветхого жилья", - заявил глава Союза строительной отрасли Казахстана Ералы Сауранбаев.

Урбанисты в ограничении количества этажей ничего плохого не видят. Говорят, архитектурный ансамбль от этого не нарушится. Наоборот, новый регламент может даже помочь решить вопрос плотности застройки, если подходить к нему с умом.

"Данные ограничения могут способствовать тому, чтобы город начали застраивать не ввысь, но тем не менее уплотнять. Однако для этого недостаточно просто ограничить высотность, нужно одновременно с этим поднять вопрос, к примеру, поднять вопрос о тех же самых нормах, правилах застройки, чтобы у строительных компаний была возможность застраивать компактно", - считает эксперт Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы.

Но, как отмечает телеканал, свободных участков для строительства выше проспекта Абая в Алматы уже практически не осталось.

Сейчас власти, специалисты и общественники обсуждают нюансы нового регламента. В акимате говорят, разработка правил будет продолжаться в течение месяца. Подчеркивается, что уже строящиеся здания сносить или ограничивать не будут.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953384-eksperty-ogranichenie-etazhnosti-v-almaty-mozhet-privesti-k-rostu-tsen-na-zhile/