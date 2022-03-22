Опубликовано видео, снятое во время поездки Токаева в Алматы

Токаев встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Фото: Акорда

Телерадиокомплекс президента подготовил обзор в формате видео по итогам рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Акорды "БОРТ N1".

Напомним, что накануне президент выступил с речью в честь праздника Наурыз на алматинской площади "Астана".

Также он посетил Дворец школьников, где вручил подарки алматинским учащимся, после чего приехал в один из ТРЦ, пострадавших во время январских беспорядков. Там президент встретился с бизнесменами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961736-opublikovano-video-snyatoe-vo-vremya-poezdki-tokaeva-v-almaty/