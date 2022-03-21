Токаев поздравил алматинских школьников с Наурызом и вручил подарки (фото)

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников. Фото: Акорда

Программа рабочего визита главы государства в Алматы продолжилась посещением одного из значимых памятников архитектуры города — Дворца школьников, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президента проинформировали о результатах первого этапа и планах по дальнейшей реставрации и модернизации научно-образовательного центра, а также проводимой акиматом города работе по созданию условий для досуга детей.

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников. Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой детского художественного творчества, деятельностью нового инновационного блока Дворца. Глава государства осмотрел лаборатории по биологии и нейротехнологии, гидропонике, 3D-моделированию и роботостроению, а также студии анимации, звукозаписи и образовательных медиапроектов.

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников. Фото: Акорда

В ходе посещения глава государства пообщался со школьниками и поздравил их с праздником Наурыз. Президент вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства.

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также подарил Дворцу школьников автобус.

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников. Фото: Акорда

Напомним, что сегодня президент Токаев выступил на праздничном мероприятии по случаю Наурыза в Алматы. Глава государства поздравил казахстанцев с праздником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961703-tokaev-posetil-dvorets-shkolnikov-v-almaty/