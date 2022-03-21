Токаев посетил один из пострадавших во время январских событий ТРЦ (фото)
Касым-Жомарт Токаев посетил торгово-развлекательный центр Asia Park в Алматы, который пострадал в ходе январских беспорядков, сообщается на официальном сайте Акорды.
Президенту сообщили, что все поступившие обращения со стороны пострадавших в январе предпринимателей рассматриваются. Согласно информации акимата города, на сегодня всего поддержано 1236 заявок на сумму 6,191 млрд тенге.
Также в ближайшее время будет рассмотрено еще порядка 170 случаев с заявленной суммой ущерба около 20 млрд тенге.
Далее глава государства встретился с представителями малого и среднего бизнеса, пострадавшими во время беспорядков. Участники встречи поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую государством поддержку и возмещение убытков.
Президент отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена, а убытки пострадавших будут возмещены.
В завершение встречи глава государства осмотрел восстановленные торговые точки.
Напомним, что сегодня президент выступил на праздничном мероприятии по случаю Наурыза в Алматы. После он посетил Дворец школьников. Также Касым-Жомарт Токаев ознакомился с инфраструктурой нового Центра настольного тенниса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961712-tokaev-vstretilsya-s-predstavitelyami-malogo-i-srednego-biznesa-almaty/