Аким в ВКО не знает цен на сахар, соль и гречку (видео)

Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

Аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области Сеилбек Искаков не смог ответить на вопрос по поводу цен на сахар, соль и гречку. Видео беседы с ним опубликовал журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram.

Корреспондент поинтересовался у акима, сколько на данный момент стоит килограмм сахара, соль и гречка в Аягозе. Однако чиновник не смог дать точного ответа.

"Хлеб я знаю, что 110 тенге, а сахар - забыл, извините, соль и гречка - тоже не помню", - признался Сеилбек Искаков.

Он отметил, что цены ежедневно мониторит комиссия, а сам он в магазины ходил всего один раз.

Напомним, недавно в казахстанских магазинах возник ажиотаж из-за сахара. Между тем глава Агентства РК по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что люди сами себе придумали проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961499-akim-v-vko-ne-znaet-tsen-na-sahar-sol-i-grechku-video/