Токаев: У акимов не должно быть более трех заместителей

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в рамках послания народу Казахстана о том, что у акимов не должно быть более трех, максимум четырех заместителей, передает NUR.KZ.

"У акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительном случае - четырех. Этот вопрос должна взять на контроль Администрация президента", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что акимов будут назначать с учетом результатов рассмотрения в маслихатах. Президент сможет вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961012-tokaev-u-akimov-ne-dolzhno-byt-bolee-treh-zamestiteley/