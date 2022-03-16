Косвенные выборы акимов регионов введут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент будет назначать акимов с учетом результатов рассмотрения в маслихатах. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаевв, передает NUR.KZ.

"Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения.

Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах", - сказал глава государства.

В Казахстане вводятся косвенные выборы акимов областей и городов республиканского значения, сообщил президент.

За главой государства сохраняется право освобождения от должностей без согласования с маслихатом, отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960953-tokaev-prezident-budet-naznachat-akimov-s-uchetom-rezultatov-rassmotreniya-v-maslihatah/