Токаев: Нужно принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Нужно принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

"Нужно принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе. Большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. Участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Ранее мной давалось указание определиться с криминализацией подобных правонарушений. Поручаю Генпрокуратура всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему", - завил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960998-tokaev-nuzhno-prinyat-sistemnye-mery-dlya-snizheniya-urovnya-nasiliya-v-obschestve/