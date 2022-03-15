Пострадавшие от мародеров магазины не знают, что делать с возвращенными гаджетами (видео)

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По последним данным, в результате январских беспорядков в Казахстане пострадали 1630 предпринимателей. Комиссией уже одобрено свыше 1100 заявок на выдачу им компенсаций, на эти цели выделено 24 млрд тенге. Некоторые бизнесмены уже получили компенсацию, а некоторым вернули украденный товар, но уже вскрытый или использованный, поэтому что с ним делать, предприниматели не понимают, передает КТК.

Как рассказали сотрудники одного из магазинов техники, во время беспорядков мародеры брали в основном смартфоны и ноутбуки - то, что легче всего унести с собой.

Так, от погромщиков и мародеров пострадали сразу 13 филиалов одной торговой сети. Компания восстанавливала все за свой счет.

"Ущерб был нанесен примерно на 2,5 миллиарда тенге. Из них в рамках уголовных дел нам вернули товар на 13 миллионов тенге. Состояние этих товаров пока еще оценивается, потому что некоторые модели телефонов и те же самые ноутбуки еще под следствием. Часть, которую мы получали, они были в хорошем состоянии, но, соответственно, были открыты", - поделился менеджер отдела цифровой техники крупной торговой сети электроники Азат Кебекбай.

Сотрудники рассказывают, что большинство украденных телефонов до сих пор не активировали. Видимо, воры поняли, что с помощью мобильных устройств их можно будет легко найти.

При этом некоторые товары уже вернули в магазин, но без коробок или со следами эксплуатации и повреждениями. Продать такой товар не получится, а что с ним делать, пока непонятно.

"Если они не зарегистрированы за какими-то людьми, то есть если они чистые, то мы, в принципе, по согласованию с руководством, возможно, будем их продавать. Этот вопрос тоже будет решаться немножко позже", - добавил Кебекбай.

Пострадали от мародеров и магазины одежды - из них не только вынесли товар, но и разгромили помещения.

Бизнесвумен Елена Свечникова рассказала телеканалу, что из ее магазина украли 2 тыс. спортивных костюмов на 30 млн тенге. А еще разбили двери и окна, которые обошлись в 700 тысяч тенге. Компенсацию за поврежденное имущество Елена получила, но за одежду деньги не выплатили до сих пор.

"Мы попали под две категории. Первая - восстановление имущества. По имуществу: это как раз поврежденные окна, двери и другое материальное недвижимое имущество. Мы получили эту компенсацию. Вторая категория - это товарно-материальные ценности (ТМЦ), то есть это как раз ассортиментный ряд товара, который был вынесен из магазина.

К сожалению, по этому вопросу вот уже практически больше двух месяцев до сих пор идут какие-то процедуры", - делится гендиректор швейной компании и магазина спортивной одежды Елена Свечникова.

Одного из мародеров, грабивших магазин Елены, полицейские задержали. Подозреваемый раскаялся и вернул вещи. Что теперь с ними делать, Елена не знает.

"Он нам вернул вещи – ношеные – наши. Но мы понимаем, что это один человек, который принес нам одну куртку ношеную, одни штаны и одни кроссовки наши. Что нам с ними делать? А те, которые вывозили наш товар машинами?

Насколько я понимаю, следствие сейчас не доводило, по крайней мере, до меня никакой информации о том, что какие-то реальные участники данных мероприятий были захвачены и привлечены к ответственности", - рассказала Елена.

По данным телеканала, всего на электронную платформу Infokazakhstan.kz поступило 1355 заявлений. Региональные комиссии одобрили уже 1100 заявок на 5 миллиардов. Остальные находятся на рассмотрении.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960699-postradavshie-ot-maroderov-magaziny-ne-znayut-chto-delat-s-vozvraschennymi-gadzhetami-video/