Токаев: Отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания народу Казахстана заявил, что во время январских событий часть чиновников предприняла попытку захватить власть в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть для того, чтобы творить беззаконие", - заявил президент.

Напомним, что сегодня президент выступает с посланием народу Казахстана.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что послание будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Кроме того, Токаев озвучит предварительные итоги расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960971-tokaev-otdelnye-chinovniki-obedinilis-i-stremilis-zahvatit-vlast/