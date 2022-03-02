Токаев поручил модернизировать Вооруженные силы с учетом угроз военной безопасности
Сегодня, 2 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Вооруженных сил республики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии.
Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности.
Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.
На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники.
Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.
Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии.
Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.
По итогам совещания Верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958891-tokaev-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-vooruzhennyh-sil/