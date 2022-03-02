Токаев поручил модернизировать Вооруженные силы с учетом угроз военной безопасности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 2 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Вооруженных сил республики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии.

Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности.

Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.

На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники.

Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.

Касым-Жомарт Токаев на совещании. Фото: Акорда

Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии.

Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.

По итогам совещания Верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958891-tokaev-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-vooruzhennyh-sil/