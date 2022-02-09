Отсрочку по кредитам и льготы по комуслугам хотят дать солдатам-срочникам в Казахстане

Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Меры социальной поддержки солдат-срочников предлагают в Минобороны РК. Ведомство озвучило ряд идей для того, чтобы сделать срочную службу в армии более привлекательной, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В оборонном ведомстве предложили рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство. Касаются они социальной поддержки молодых людей призывного возраста и членов их семей.

Минобороны предлагает на период прохождения военнослужащими срочной воинской службы предоставить членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг.

Кроме того, в ведомстве предложили дать солдатам отсрочку по кредитам на период срочной воинской службы. Эта мера, как считают в ведомстве, может стать дополнительной поддержкой для молодых казахстанцев.

Министерство также предлагает предусмотреть и другие льготы, в том числе в образовательном секторе.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время в ВС РК реализуется поручение главы государства по получению в период службы солдатами рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.

Напомним, 19 января в ходе совещания с руководством Минобороны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в стране особого внимания требует повышение престижа и привлекательности прохождение срочной воинской службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955325-otsrochku-po-kreditam-i-lgoty-po-komuslugam-hotyat-dat-soldatam-srochnikam-v-kazahstane/