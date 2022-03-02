"Надо все скрупулезно доказывать": Кошанов высказался о ходе расследования январских событий

Ерлан Кошанов. Архивное фото: сайт акимата Карагандинской области

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, почему власти так долго расследуют январские события, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что расследование январских событий затягивается, но Ерлан Кошанов не согласился с подобными тезисами.

"Всего два месяца прошло. Но это же масштабный теракт. Тысячи и тысячи людей участвовали. Это надо все доказывать. Скрупулезно доказывать. Чтобы обвинить человека, надо собрать все доказательства. Поэтому это очень большая работа. Я не думаю, что это быстро закончится", – отметил он.

Говоря об этом, спикер провел аналогию с норвежским стрелком Андерсом Брейвиком, который в июле 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере в окрестностях Осло.

"Около 70-80 человек тогда погибло. Было все наглядно доказано, видеокамеры показывали, свидетели были, он сам признательные показания дал. И тогда около года шло расследование, еще полгода был суд. Полтора года, а это один человек совершил.

А у нас такого масштаба (беспорядков – прим. ред.) в стране не было. Поэтому, это очень скрупулезная работа, которой сегодня занимаются прокуратура и правоохранительные органы", – пояснил спикер мажилиса.

В целом, по словам Кошанова, на данный момент идут расследования, по итогам которых будет дана правовая оценка.

"Если будет доказано, что были применены пытки, то полицейские будут привлечены к жесткой ответственности. Но мы должны понимать, что сейчас все задержанные утверждают о своей невиновности, но мы же понимаем, что без ветра трава не будет шевелиться.

Власть сейчас говорит всю правду по январским событиям. После окончания событий сразу были озвучены цифры по количеству жертв. Во-вторых, для того, чтобы назвать имена погибших, нужно дождаться конца расследования. Есть тайна следствия, нужно понимать и это", – отметил он.

Также Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос журналистов о том, поддержали ли он приказ президента стрелять на поражение в январе.

"Да поддержал, а почему нет? Тогда была очень непростая ситуация. Была угроза конституционному строю государства и нашим жителям. В этой ситуации разрешено открывать огонь. Мы видели, что было в Алматы, Таразе, Талдыкоргане. Думаю, не прими государство решительных мер, мы бы здесь не стояли и не задавали вопросы, жили бы в страхе", – резюмировал спикер.

Кроме того, Кошанов дал комментарий по поводу переименования партии Nur Otan в Amanat и ответил на вопрос о том, планируется ли переименовать столицу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958870-nado-vse-skrupulezno-dokazyvat-koshanov-vyskazalsya-o-hode-rassledovaniya-yanvarskih-sobytiy/