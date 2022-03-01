Прокуратура озвучила данные по задержанным после беспорядков в Актюбинской области

Беспорядки в Актобе. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Прокуратура Актюбинской области совместно с другими правоохранительными органами продолжает работу по расследованию январских событий. В ведомстве озвучили новые данные по задержанным и пострадавшим в ходе массовых беспорядков в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

В прокуратуре отметили, что с 4 по 7 января в Актобе под видом мирных митингов в поддержку протестующих Жанаозена различными силами были организованы массовые беспорядки.

С применением насилия в отношении полицейских было захвачено здание областного акимата с погромами и порчей государственного имущества (ущерб оценивается в 230 млн тенге), а также заблокирована работа аэропорта Актобе, остановлены авиаперелеты.

Вспышки незаконных акций протестов под влиянием провокаторов проходили также в ряде районов: Айтекебийском, Хромтауском, Темирском и Мугалжарском.

Досудебные расследования проводятся по 14 уголовным делам, в том числе по двум, касающимся террористических преступлений. Под стражей находятся 12 человек, 8 - под домашним арестом.

В результате массовых беспорядков 31 правоохранителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести, повреждены служебные транспортные и специальные средства.

Вместе с тем Антикоррупционной службой проводятся 4 досудебных расследования по применению полицейскими недозволенных методов следствия, по всем делам назначены процессуальные прокуроры.

Для родственников задержанных и их защитников в прокуратуре Актюбинской области организован ежедневный личный прием. Им оказывается вся необходимая правовая и разъяснительная помощь.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в хищении оружия у силовика при захвате здания акимата в Актобе. Также были озвучены данные по убитым во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958689-prokuratura-ozvuchila-dannye-po-zaderzhannym-posle-besporyadkov-v-aktyubinskoy-oblasti/