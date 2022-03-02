Планируется ли переименовать Нур-Султан в Астану, рассказали в мажилисе

"Байтерек". Фото: sudok1/Getty Images

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о переименовании партии Nur Otan в Amanat и высказался, не планируется ли переименовать теперь и столицу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Такого вопроса на повестке дня нет, а депутаты не планируют сами поднимать этот вопрос на повестку", – сказал Кошанов.

Говоря о переименовании правящей партии, он заявил, что время меняется – меняется и общество.

"Мы в январе словно проснулись в новом государстве, после теракта против государства партия должна быть готова к вызовам. Партия не должна жить отдельно от общества.

Мы были в регионах и видели запрос от населения на работу партии, поэтому мы приняли решение по смене названия", – пояснил спикер мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958865-planiruetsya-li-pereimenovat-nur-sultan-v-astanu-rasskazali-v-mazhilise/