Казахстан изучает ядерные технологии шести стран для строительства АЭС

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Глава Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Жаслан Касенов заявил в СЦК, что для развития атомной энергетики Казахстаном рассматриваются технологии ряда стран, передает корреспондент NUR.KZ.

Касенов сообщил, что в Казахстане проводятся исследования по возможности развития атомной энергетики в стране на основании природно-климатических факторов и возможности влияния АЭС на окружающую среду.

"Ведется активное изучение шести мировых поставщиков ядерных технологий – американские, американо-японские, корейские, китайские, российские и французские. Изучение проводится по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости атомной станции", – добавил он.

Спикер отметил, что на сегодня 31 страна эксплуатирует АЭС, всего насчитывается 439 энергетических реакторов. Еще 52 реактора сейчас находятся на стадии сооружения.

"Хотелось бы сказать, что строительство АЭС не только обеспечит стабильную работу энергетической системы Казахстана, но и придаст большой импульс в развитии в целом атомной сферы и смежных отраслей экономики", – резюмировал спикер.

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что без чистой атомной энергии Казахстан может потерять всю экономику.

Также, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявлял, что решение о строительстве АЭС может быть принято уже в 2022 году. Сообщалось, что стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили в 8-10 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957503-kazahstan-izuchaet-yadernye-tehnologii-shesti-stran-dlya-stroitelstva-aes/