Токаев высказался о гневных оценках в соцсетях касательно Назарбаева и его семьи

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Касым-Жомарт Токаева в интервью телеканалу "Qazaqstan" попросили высказаться касательно появлявшихся в соцсетях выражений недовольства и гневных оценок в адрес Нурсултана Назарбаева и его семьи в дни январских событий в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что в основе протестов в стране лежат острые социальные проблемы – большая часть населения имеет низкий уровень жизни, этот факт нужно признать.

"К сожалению, мы стали свидетелями того, что недовольством граждан воспользовались террористы и преступники. Действительно, в социальных сетях высказываются различные мнения о нашем первом президенте. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.

Как глава государства я убежден, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Это было бы неуважением к истории", - заявил Токаев.

Он добавил, что Назарбаев заложил основу государственности и внес вклад в укрепление страны.

"Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у первого президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям.

Несомненно, январские события стали большим уроком как для нашей страны, так и лично для меня. Можно сказать, что сделаны соответствующие выводы. Результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас в нашей стране. Впереди очень много работы. Думаю, что все это видят и осознают», - добавил Токаев.

Также в интервью Токаев ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о написании книги, посвященной деятельности Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, президент прокомментировал прекращение ряда полномочий Назарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956685-tokaev-vyskazalsya-o-gnevnyh-otsenkah-v-sotssetyah-kasatelno-nazarbaeva-i-ego-semi/