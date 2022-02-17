Токаев ответил, не жалеет ли он, что написал книгу о Назарбаеве

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Президента Касым-Жомарта Токаева в интервью на телеканале "Qazaqstan" спросили, не жалеет ли он, что написал книгу "Он делает историю", которую посвятил личности Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается книги о деятельности Первого Президента, то, как говорят казахи, "өткен іске өкінбе" ("не сожалей о прошлом"). Я был свидетелем многих событий, поэтому решил рассказать об этом.

Читатели дают высокую оценку моим книгам. Это не мое личное мнение. Например, студенты по-прежнему черпают необходимую информацию из этих книг.

Если говорить о планах, то я веду дневник, в который записываю некоторые свои размышления. Возможно, он пригодится. В будущем я планирую написать большую книгу о нашей нынешней жизни", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956674-tokaev-otvetil-ne-zhaleet-li-on-chto-napisal-knigu-o-nazarbaeve/