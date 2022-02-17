Президент о Досаеве: Он толковый человек, надо дать ему возможность работать

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" прокомментировал вопрос о назначении Досаева на пост акима Алматы, передает NUR.KZ.

"В последнее время было произведено много кадровых перестановок. В Алматы недовольные Вашим решением назначить акимом города Ерболата Досаева вышли на митинг. Вы не планируете пересмотреть это назначение?" - поинтересовалась журналист.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алматы – это крупнейший мегаполис страны, особенный город.

"Ситуация в городе, благосостояние его жителей всегда находятся на моем личном контроле. Во время январских событий экономике города был нанесен большой урон. Было разграблено имущество граждан и предпринимателей. Разрушены и сожжены многие объекты. Теперь все это нужно восстанавливать. Конечно, это непростая задача. Решить ее было поручено новому акиму Ерболату Досаеву. Считаю, что у него получится это сделать", - заверил президент

Он отметил, что Досаев имеет большой опыт работы в бизнесе и на государственной службе.

«Он толковый и трудолюбивый человек. Надо дать ему возможность работать", - резюмировал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956681-prezident-o-dosaeve-on-tolkovyy-chelovek-nado-dat-emu-vozmozhnost-rabotat/