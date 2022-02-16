На слабые места в оказании медпомощи в Алматы в период беспорядков указал депутат

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Депутат мажилиса Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты рассказал, с какими проблемами столкнулись медики в период беспорядков в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Смайлов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на значительное снижение объема оказания медпомощи населению на всех уровнях в период беспорядков в Алматы.

"Машины службы скорой помощи в отсутствие охраны, а также, возможно, без подбора оптимальных маршрутов следования, подвергались нападениям, что дополнительно снизило шансы жителей Алматы на получение медицинской помощи в случае кризисов, приступов, инфарктов, инсультов, и подвергло опасности жизни медработников.

Больницы – стратегические объекты в условиях ЧС – также подвергались нападениям и различному давлению, то есть надлежащая безопасность и полное функционирование стационарной сети обеспечены не были", – добавил он.

По его словам, в этот период снизилась госпитализация в круглосуточные стационары, а поликлиники города фактически не работали или работали только некоторые дежурные врачи.

Кроме того, наблюдались и прямые ограничения: в условиях ЧП и проведения антитеррористической операции продолжали действовать требования о предоставлении справки ПЦР на коронавирус беременными при поступлении в приемный покой роддомов.

Не говоря о том, что учреждения здравоохранения и пациенты, пребывавшие на момент ЧС в стационарах, испытали на себе дефицит запасов продовольствия и питьевой воды в связи с прекращением подвоза.

"При обращении о необходимости снабжения больниц города, других социальных объектов и граждан продуктами питания из средств государственного материального резерва МЧС министр ответил о невозможности этого без соблюдения определенного алгоритма.

Акимат города должен подать заявку с потребностью в правительство, оно должно рассмотреть, одобрить ее и направить в МЧС, и только потом министерство может принять решение о выделении продуктов или других жизненно необходимых товаров.

Очевидно, что этот алгоритм является анахронизмом и не отвечает интересам наших граждан", - подчеркнул мажилисмен.

В связи с этим он указал на необходимость реформирования системы медицины катастроф с расширением функционала и пересмотром оперативных задач всей системы здравоохранения с позиций межведомственного и межсекторального взаимодействия.

Для этого парламентарий предложил произвести анализ всех регламентов, алгоритмов и процессов с выявлением барьеров и других препятствующих эффективности факторов, и на основе выявленных пробелов выработать предложения и меры для улучшения организации реагирования на ЧС, обеспечить автономность и оперативность принятия решений в режиме ЧС акиматами на местах.

Напомним, что накануне сообщалось об обнаружении нарушений на 1,8 млрд долларов в медорганизациях Казахстана за 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956416-na-slabye-mesta-v-okazaniya-medpomoschi-v-almaty-v-period-besporyadkov-ukazal-deputat/