Более миллиарда тенге выплатили пострадавшему от беспорядков бизнесу в Алматы

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Более миллиарда тенге выплатили пострадавшим от беспорядков предпринимателям в Алматы. Об этом рассказали в управлении предпринимательства и инвестиций города, передает NUR.KZ.

"На заседании Региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам МСБ от 16 февраля 2022 года одобрено 56 заявок предпринимателей на общую сумму 122,2 млн тенге.

Из них 30 заявок на сумму 66,9 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 26 заявок на 55,3 млн тенге - из средств благотворительного фонда "Жана Алатау", - сообщили в управлении.

Там отметили, что в общей сложности с начала работы комиссии по городу Алматы одобрена 601 заявка на сумму 1118,6 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что ущерб части бизнеса Алматы планируют возместить до 21 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956411-bolee-milliarda-tenge-vyplatili-postradavshemu-ot-besporyadkov-biznesu-v-almaty/