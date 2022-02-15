Нарушения на 1,8 млрд тенге нашли в медорганизациях Казахстана за 2021 год

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За минувший год в медорганизациях были выявлены нарушения на сумму порядка 1,8 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Указывается, что за год Фонд медстрахования выявил 75 тыс. нарушений в ходе мониторинга качества и объема медуслуг.

По словам директора алматинского филиала ФСМС Тлеухана Абилдаева, больше всего нарушений оказалось среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - всего снято свыше 194,6 млн тенге при 60 тысячах фактов.

15 тысяч нарушений приходятся на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи, по ним наложены штрафы на сумму 1,6 млрд тенге.

"Основные дефекты, выявленные при мониторинге – это отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг", - рассказал Тлеухан Абилдаев.

Отмечается, что Фонд ведет постоянный мониторинг качества оказанных медуслуг. Финансирование медорганизаций проводится после тщательной проверки.

Также в алматинском филиале ФСМС сообщили, что снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956226-narusheniya-na-18-mlrd-tenge-nashli-v-medorganizatsiyah-kazahstana-za-2021-god/