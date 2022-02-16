Акима рекомендовали уволить за появление пьяным на встрече с митингующими в Мангистау

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На заседании Совета по этике при департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима города Форт-Шевченко Шалкыбая Азирбаева, который приехал за рулем авто на митинг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает "Тумба.kz" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аким города Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев утром 4 января на служебной машине выехал на встречу с мирными демонстрантами с целью провести разъяснение и призвать к соблюдению общественного порядка.

Однако госслужащий, подчеркивают члены Совета по этике, находился в нетрезвом состоянии.

"Демонстранты вызвали сотрудников полиции. В итоге состояние алкогольного опьянения чиновника было подтверждено", - отмечается в докладе.

Позже решением суда Азирбаев был арестован на 15 суток с лишением права вождения автотранспорта на 7 лет.

"Требования действующего Этического кодекса обязывают госслужащих соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность", - указали члены Совета по этике.

Они единогласно решили рекомендовать уволить акима Форт-Шевченко за грубое нарушение требований Этического кодекса.

Напомним, в начале января в соцсетях появилось видео с сообщением о том, что Шалкыбай Азирбаев управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В акимате Мангистауской области тогда отмечали, что в случае подтверждения информации чиновнику грозит освобождение от занимаемой должности.

Позже стало известно, что акима арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956356-akima-rekomendovali-uvolit-za-poyavlenie-pyanym-na-vstreche-s-mitinguyuschimi-v-mangistau/