Политика и Экономика
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Возврат 20% взносов и "контент-фабрика": стало известно, как модернизируют партию Nur Otan

Логотип партии "Нур Отан"
Фото: Nur Otan

На XXII внеочередном съезде Nur Otan огласили программу модернизации партии. Она включает в себя 7 пунктов, передает корреспондент NUR.KZ.

Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов озвучил следующие пункты по модернизации партии:

  • повышение эффективности обратной связи с населением;
  • укрепление партийных рядов на местах;
  • повышение транспарентности в деятельности партии;
  • усиление партийного контроля;
  • актуализация программных документов партии;
  • использование стратного подхода в работе с населением;
  • перезагрузка деятельности молодежного крыла Jas Otan.

Среди нововведений также указаны следующие инициативы: возврат 20% партийных взносов в первичные партийные организации, запуск партийного мобильного приложения, запуск проекта "Партийная контент-фабрика" для реализации потенциала креативной молодежи.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева. Во время съезда было объявлено, что Нурлана Нигматулина вывели из состава политсовета партии.

Также спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию Nur Otan в "Аманат". Президент поддержал эту инициативу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955595-vozvrat-20-vznosov-i-kontent-fabrika-stalo-izvestno-kak-moderniziruyut-partiyu-nur-otan/

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