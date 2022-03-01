Возврат 20% взносов и "контент-фабрика": стало известно, как модернизируют партию Nur Otan
На XXII внеочередном съезде Nur Otan огласили программу модернизации партии. Она включает в себя 7 пунктов, передает корреспондент NUR.KZ.
Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов озвучил следующие пункты по модернизации партии:
- повышение эффективности обратной связи с населением;
- укрепление партийных рядов на местах;
- повышение транспарентности в деятельности партии;
- усиление партийного контроля;
- актуализация программных документов партии;
- использование стратного подхода в работе с населением;
- перезагрузка деятельности молодежного крыла Jas Otan.
Среди нововведений также указаны следующие инициативы: возврат 20% партийных взносов в первичные партийные организации, запуск партийного мобильного приложения, запуск проекта "Партийная контент-фабрика" для реализации потенциала креативной молодежи.
Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева. Во время съезда было объявлено, что Нурлана Нигматулина вывели из состава политсовета партии.
Также спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию Nur Otan в "Аманат". Президент поддержал эту инициативу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955595-vozvrat-20-vznosov-i-kontent-fabrika-stalo-izvestno-kak-moderniziruyut-partiyu-nur-otan/