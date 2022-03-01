Начался внеочередной съезд партии Nur Otan с участием Токаева

Иллюстративное фото: пресс служба Nur Otan

В Нур-Султане начался внеочередной XXII съезд партии Nur Otan под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

В его работе принимают участие 399 делегатов, представляющих каждый регион страны. Мероприятие проходит в онлайн-формате.

На съезде обсуждаются два вопроса - внесение изменений в состав Политического совета партии и модернизация партии.

Напомним, предыдущий съезд партии прошел 28 января. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был единогласно избран ее председателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958559-nachalsya-vneocherednoy-sezd-partii-nur-otan-s-uchastiem-tokaeva/