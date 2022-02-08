Совет отечественных предпринимателей создан в Казахстане

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По распоряжению премьер-министра в Казахстане был создан Совет отечественных предпринимателей при правительстве. Соответствующий документ опубликован в информационно-правовой системе "Адилет".

Данный совет является консультативно-совещательным органом при правительстве. В его задачи входит выработка рекомендаций и предложений по вопросам:

социально-экономического развития Республики Казахстан;

совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам предпринимательства;

создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны;

оценки и улучшения делового и инвестиционного климата;

рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

В состав совета вошли премьер-министр Казахстана, его заместители, главы министерств, а также представители бизнеса.

С полным списком состава совета можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ранее глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955216-sovet-otechestvennyh-predprinimateley-sozdan-v-kazahstane/