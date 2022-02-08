Токаеву сообщили, что в Казахстане появится цифровой тенге

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На расширенном онлайн-заседании правительства глава Нацбанка рассказал Касым-Жомарту Токаеву о пилотном проекте цифрового тенге: в 2022 году будет выработана его итоговая модель, также планируется запустить национальную платежную систему, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2021 году Национальный Банк инициировал пилотный проект по внедрению цифрового тенге. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.

В текущем году будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек", – заявил глава Нацбанка Галымжан Пирматов.

Также он заявил о запуске национальной платежной системы в 2022 году.

"Во исполнение поручения главы государства Национальным банком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы – Межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и Системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн-платежей.

Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля текущего года", – добавил Пирматов.

Напомним, что сегодня состоялось расширенное заседание правительства под председательством Токаева. Президент заявил, что январские события в корне изменили жизнь казахстанцев.

Также мы писали о том, какие поручения главы государства успело выполнить правительство за 3 недели.

Кроме того, премьер Смаилов сообщил Токаеву, что ставки утильсбора в стране будут снижены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955052-tokaevu-soobschili-chto-v-kazahstane-poyavitsya-tsifrovoy-tenge/