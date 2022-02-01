Путин не планирует встречаться с Токаевым в Пекине

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 4-5 февраля глава РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая.

«Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю, никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет», - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли короткая беседа Путина с президентом Казахстана.

Напомним, что в интервью телеканалу «Хабар 24» Токаев заявил, что в середине февраля по приглашению президента России посетит с визитом Москву, где будут подписаны «очень важные соглашения».

«Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро. Мы надеемся на это. Да, мы тоже рассчитываем, что визит может пройти именно в феврале», - ответил Песков на вопрос о сроках визита Токаева в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954046-putin-ne-planiruet-vstrechatsya-s-tokaevym-v-pekine/